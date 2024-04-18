ЕСПЧ признал законным запрет Киркорову на въезд в Литву
Об этом говорится на сайте суда.
«Суд установил, что оценка властей Литвы, основанная на заявлениях и поведении заявителя, не была произвольной или необоснованной», — говорится в релизе.
Как заявили в суде, решение властей Литвы отказать Киркорову во въезде в страну обоснованно и соответствует как литовским законам, так и законам Европейского союза.
В январе 2021 года Филиппа Киркорова на пять лет внесли в список нежелательных лиц в Литве из-за посещения Крымского полуострова.