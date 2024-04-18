ЕСПЧ признал законным запрет Киркорову на въезд в Литву

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу артиста Филиппа Киркорова, касающуюся запрета на его въезд на территорию Литвы.

Об этом говорится на сайте суда.

«Суд установил, что оценка властей Литвы, основанная на заявлениях и поведении заявителя, не была произвольной или необоснованной», — говорится в релизе.

Как заявили в суде, решение властей Литвы отказать Киркорову во въезде в страну обоснованно и соответствует как литовским законам, так и законам Европейского союза.

В январе 2021 года Филиппа Киркорова на пять лет внесли в список нежелательных лиц в Литве из-за посещения Крымского полуострова.