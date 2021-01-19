Киркорову на пять лет запретили въезд в Литву

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Российского певца Филиппа Киркорова на пять лет внесли в список нежелательных лиц в Литве. Об этом сообщила министр внутренних дел республики Агне Билотайте.
Киркорову на пять лет запретили въезд в Литву
  • РИА Новости

По её словам, запрет на въезд в Литву для артиста вступает в силу с 19 января.

«Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, нельзя терпеть ни в одном демократическом государстве», — написала глава МВД в Facebook.

Ранее в литовском МИД сообщали, что на совместном заседании комитета нацбезопасности и обороны сейма и совета по культуре изучалась возможность включения Киркорова в чёрный список. Позднее внешнеполитическое ведомство обратилось в МВД с соответствующей просьбой.

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