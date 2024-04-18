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«Коммерсантъ»: страховщики отказались возмещать ущерб по «Северным потокам»

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Страховые компании Lloyd’s of London и Arch Insurance отказались возместить ущерб из-за взрывов на «Северных потоках».
«Коммерсантъ»: страховщики отказались возмещать ущерб по «Северным потокам»
  • РИА Новости

«Полисы не включали повреждения, «прямо или косвенно вызванные, произошедшие в результате или вследствие» войны и боевых действий, детонации взрывного вещества, а также использования любого военного оружия или же в результате действий, совершенных злонамеренно или по политическим мотивам», — сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа, направленного в Высокий суд Лондона страховыми компаниями.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

В посольстве России в Вашингтоне заявили, что власти США пытаются сделать всё для того, чтобы помешать проведению независимого расследования подрыва «Северных потоков».

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