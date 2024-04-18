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Суд ФРГ арестовал задержанных по подозрению в якобы работе на спецслужбы России

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Суд ФРГ заключил под стражу задержанных в федеральной земле Бавария по подозрению в якобы работе на спецслужбы России.
Суд ФРГ арестовал задержанных по подозрению в якобы работе на спецслужбы России
  • РИА Новости

В опубликованном на сайте Генпрокуратуры ФРГ сообщении отмечается, что следственный судья при Федеральном суде привёл в исполнение ордер на арест одного из задержанных. Второй предстал перед судом и был арестован в среду, 17 апреля.

Ранее газета Der Spiegel сообщила, что в Германии задержали двух человек по подозрению якобы в шпионаже в пользу России. Посольство России в ФРГ не получало уведомления о произошедшем.

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