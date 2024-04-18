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В МИД России предостерегли Японию от присоединения к ядерным миссиям США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что присоединение Японии к ядерным миссиям США может негативно сказаться на обстановке в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
В МИД России предостерегли Японию от присоединения к ядерным миссиям США
  • РИА Новости

Соответствующее заявление было сделано на еженедельном брифинге представителя МИД.

Дипломат отметила, что японские политики забыли о своих «пацифистских постулатах» и «антиядерных принципах».

«Такой настрой официального Токио… способен подвинуть мир в АТР вплотную к крайне опасной черте», — сказала Захарова.

Также Захарова, комментируя доклад японских коллег о якобы «незаконной оккупации» Южных Курильских островов, отметила, что российский суверенитет над этими территориями неоспорим и не подлежит обсуждению.

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