В МИД России предостерегли Японию от присоединения к ядерным миссиям США
- РИА Новости
Соответствующее заявление было сделано на еженедельном брифинге представителя МИД.
Дипломат отметила, что японские политики забыли о своих «пацифистских постулатах» и «антиядерных принципах».
«Такой настрой официального Токио… способен подвинуть мир в АТР вплотную к крайне опасной черте», — сказала Захарова.
Также Захарова, комментируя доклад японских коллег о якобы «незаконной оккупации» Южных Курильских островов, отметила, что российский суверенитет над этими территориями неоспорим и не подлежит обсуждению.