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В ФРГ заявили, что большая часть «найденных» детей с Украины въехали с опекунами

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Большая часть «найденных» в Германии детей, которых украинские СМИ назвали «похищенными» Россией, въехали в ФРГ со своими законными опекунами.
В ФРГ заявили, что большая часть «найденных» детей с Украины въехали с опекунами
  • РИА Новости

Об этом RT DE сообщил представитель Федерального ведомства уголовной полиции Германии.

В ведомстве добавили, что в нескольких случаях несовершеннолетние якобы были вывезены с Украины незаконно через Россию, но не указано, кем, как, когда именно и сколько их было.

В сообщении также говорится, что списки «похищенных» детей составляла украинская сторона, которая затем обратилась к «международным органам» для установления их места пребывания.

Ранее Мария Львова-Белова отреагировала на публикации украинских СМИ, написавших, что в Германии якобы нашли 161 ребёнка, считавшегося «похищенным» Россией.

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