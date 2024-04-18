МИД: требования Запада и Киева передать им контроль над ЗАЭС — ядерный шантаж
- РИА Новости
По словам дипломата, представители стран Запада выступили с соответствующим требованием к России на брифинге СБ ООН 15 апреля.
«Они буквально выдали себя и режим (Владимира. — RT) Зеленского. Сами того не замечая, они высказались в форме ультиматума. Прямая цитата: «Передайте контроль над Запорожской атомной электростанцией, и тогда её перестанут обстреливать», — сказала Захарова, добавив, что тем самым они подтвердили, что занимаются ядерным шантажом.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина систематически атакует ЗАЭС при попустительстве Запада.