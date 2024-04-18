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МИД: требования Запада и Киева передать им контроль над ЗАЭС — ядерный шантаж

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Запад и Украина, требуя от Москвы в Совете Безопасности ООН передать им контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС), занимаются ядерным шантажом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД: требования Запада и Киева передать им контроль над ЗАЭС — ядерный шантаж
  • РИА Новости

По словам дипломата, представители стран Запада выступили с соответствующим требованием к России на брифинге СБ ООН 15 апреля.

«Они буквально выдали себя и режим (Владимира. — RT) Зеленского. Сами того не замечая, они высказались в форме ультиматума. Прямая цитата: «Передайте контроль над Запорожской атомной электростанцией, и тогда её перестанут обстреливать», — сказала Захарова, добавив, что тем самым они подтвердили, что занимаются ядерным шантажом.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина систематически атакует ЗАЭС при попустительстве Запада.

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