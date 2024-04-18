Захарова: на Западе не реагируют на планы Украины по атаке на Крымский мост

Страны Запада не реагируют на планы Украины по возможной новой атаке на Крымский мост — их это не интересует, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила о заявлении Владимира Зеленского в интервью Bild, в котором он сообщил о планах ВСУ разрушить Крымский мост к середине июля 2024 года.

«Как вы думаете, была ли какая-то реакция со стороны Даунинг-стрит, Форин Офис, всевозможных обсерваторий по правам человека, которых наплодили на Западе? Нет», — заявила Захарова.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что власти Украины готовят план нового контрнаступления, предусматривающий в том числе разрушение Крымского моста.

Британская газета The Sun со ссылкой на украинских чиновников писала, что Киев предпримет попытку разрушить Крымский мост до середины июля.