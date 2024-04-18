RT в Telegram
Подпишись

Захарова: на Западе не реагируют на планы Украины по атаке на Крымский мост

Короткая ссылка
Страны Запада не реагируют на планы Украины по возможной новой атаке на Крымский мост — их это не интересует, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила о заявлении Владимира Зеленского в интервью Bild, в котором он сообщил о планах ВСУ разрушить Крымский мост к середине июля 2024 года.

«Как вы думаете, была ли какая-то реакция со стороны Даунинг-стрит, Форин Офис, всевозможных обсерваторий по правам человека, которых наплодили на Западе? Нет», — заявила Захарова.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что власти Украины готовят план нового контрнаступления, предусматривающий в том числе разрушение Крымского моста.

Британская газета The Sun со ссылкой на украинских чиновников писала, что Киев предпримет попытку разрушить Крымский мост до середины июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить