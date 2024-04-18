WP: военнослужащий ВВС США попросил конгресс помочь в выводе войск из Нигера

Военнослужащий ВВС США в Нигере обратился с жалобой в конгресс с просьбой расследовать вызывающую сомнения деятельность сотрудников посольства США в Нигере и оказать помощь в выводе военнослужащих.

Об этом пишет The Washington Post.

По словам военного, в настоящее время в стране находятся около 1,1 тыс. военнослужащих США.

«(Они. — RT), по сути, стали заложниками вместо возвращения домой к своим семьям, в то время как Госдепартамент продолжает проводить неудачную дипломатию, не сообщая Нигеру, как будет выглядеть их план по выводу войск», — говорится в статье.

Ранее Нигер разорвал военное соглашение, разрешающее присутствие ВС США в стране.

Позже в Пентагоне заявили, что США поддерживают контакт с Нигером после разрыва военного соглашения.