Краснов прибыл в Венесуэлу с рабочим визитом
Отмечается, что Краснов прибыл в международный аэропорт имени Симона Боливара в Каракасе.
У трапа самолёта генпрокурора встретил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
В Каракасе Краснов встретится с генпрокурором Венесуэлы Тареком Саабом, а также обсудит вопросы двустороннего взаимодействия с другими официальными лицами
Ранее Краснов встретился с президентом Республики Куба Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом.
Также Краснов на встрече с президентом Кубы призвал объединить усилия в борьбе с терроризмом.