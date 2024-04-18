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Краснов прибыл в Венесуэлу с рабочим визитом

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Венесуэлу, где проведёт ряд встреч.

Отмечается, что Краснов прибыл в международный аэропорт имени Симона Боливара в Каракасе.

У трапа самолёта генпрокурора встретил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. 

В Каракасе Краснов встретится с генпрокурором Венесуэлы Тареком Саабом, а также обсудит вопросы двустороннего взаимодействия с другими официальными лицами

Ранее Краснов встретился с президентом Республики Куба Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом.

Также Краснов на встрече с президентом Кубы призвал объединить усилия в борьбе с терроризмом.

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