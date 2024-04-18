Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: попытки Запада навредить России делают её сильнее
Такое мнение в интервью Youtube-каналу «Geopolitical Trends, w/Dr. David Oualaalou» выразил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон.
«... всё, что Запад собирается предпринять, чтобы разрушить ее, на самом деле делает ее только сильнее», — сказал он.
По словам Джонсона, Россия находится «на пути к возрождению, восстановлению своего статуса сверхдержавы».
Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо заявил, что ЕС убил свою экономику антироссийскими санкциями.
Также в Bloomberg отметили, что неопределённость на Западе в отношении Украины играет на руку России.