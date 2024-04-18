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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: попытки Запада навредить России делают её сильнее

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Всё больше стран в мире тянутся к России в качестве альтернативе США, а попытки Запада навредить ей делают страну только сильнее.

Такое мнение в интервью Youtube-каналу «Geopolitical Trends, w/Dr. David Oualaalou» выразил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон.

«... всё, что Запад собирается предпринять, чтобы разрушить ее, на самом деле делает ее только сильнее», — сказал он.

По словам Джонсона, Россия находится «на пути к возрождению, восстановлению своего статуса сверхдержавы».

Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо заявил, что ЕС убил свою экономику антироссийскими санкциями.

Также в Bloomberg отметили, что неопределённость на Западе в отношении Украины играет на руку России.

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