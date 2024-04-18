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Саммит ЕС призвал срочно предоставить Украине системы ПВО

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Главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите в Брюсселе подчеркнули необходимость срочно предоставить Киеву системы ПВО и всю необходимую ей военную помощь.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на итоговое заявление встречи по Украине.

«Евросовет подчёркивает необходимость срочно предоставить воздушную оборону Украине, ускорить и активизировать поставки всей необходимой военной помощи, включая артиллерийские снаряды и ракеты», — говорится в сообщении.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что бюджетная помощь Украине сейчас важна как никогда раньше.

Также президент США Джо Байден поддержал пакеты помощи Израилю и Украине и призвал конгресс к скорейшему их принятию.

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