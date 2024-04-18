Саммит ЕС призвал срочно предоставить Украине системы ПВО
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на итоговое заявление встречи по Украине.
«Евросовет подчёркивает необходимость срочно предоставить воздушную оборону Украине, ускорить и активизировать поставки всей необходимой военной помощи, включая артиллерийские снаряды и ракеты», — говорится в сообщении.
Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что бюджетная помощь Украине сейчас важна как никогда раньше.
Также президент США Джо Байден поддержал пакеты помощи Израилю и Украине и призвал конгресс к скорейшему их принятию.