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Байден поддержал пакеты помощи Израилю и Украине

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Президент США Джо Байден поддержал пакеты помощи Израилю и Украине и призвал конгресс к скорейшему их принятию.
Байден поддержал пакеты помощи Израилю и Украине
  • AP
  • © Libkos

Об этом говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

«Палата представителей должна принять этот пакет помощи на этой неделе, а сенат должен быстро последовать за ней. Я немедленно подпишу их», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что законопроект о помощи Украине, подготовленный палатой представителей Соединённых Штатов, предписывает Байдену в кратчайшие сроки предоставить украинским вооружённым силам оперативно-тактические ракеты ATACMS.

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