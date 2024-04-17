Президент США Джо Байден поддержал пакеты помощи Израилю и Украине и призвал конгресс к скорейшему их принятию.

Об этом говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

«Палата представителей должна принять этот пакет помощи на этой неделе, а сенат должен быстро последовать за ней. Я немедленно подпишу их», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что законопроект о помощи Украине, подготовленный палатой представителей Соединённых Штатов, предписывает Байдену в кратчайшие сроки предоставить украинским вооружённым силам оперативно-тактические ракеты ATACMS.