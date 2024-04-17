ВКС России уничтожили три места базирования боевиков в провинции Хомс в Сирии

Воздушно-космические силы России уничтожили три места базирования боевиков, которые скрывались в районах горного хребта Аль-Амур в сирийской провинции Хомс.

Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

«ВКС России уничтожили три пункта базирования боевиков, укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Аль-Амур в провинции Хомс», — сказал он.

По словам Попова, за прошедшие сутки обстрелов сирийских войск в идлибской зоне деэскалации зафиксировано не было.

Ранее ВКС России нанесли удар по пунктам базирования боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф в Сирии.