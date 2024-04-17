Axios: Израиль планировал нанести ответный удар по Ирану вечером 15 апреля
- AP
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Об этом информирует портал Axios со ссылкой на источники.
Как рассказал порталу американский чиновник, Израиль проинформировал Вашингтон о своём решении.
«Мы не знаем, по какой причине и насколько это могло быть приближено к реальной атаке», — уточнил он.
Ранее заместитель главы МИД Ирана Али Багери Кани заявил, что Тегеран ответит в течение нескольких секунд в случае атаки Израиля.
Американские официальные лица ожидают, что военный ответ Израиля, скорее всего, будет включать удары по иранским военным и поддерживаемым Тегераном силам за пределами Ирана.