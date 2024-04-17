Axios: Израиль планировал нанести ответный удар по Ирану вечером 15 апреля

Израиль рассматривал возможность нанести ответный удар по территории Ирана вечером в понедельник, 15 апреля, но решил отложить атаку.

Об этом информирует портал Axios со ссылкой на источники.

Как рассказал порталу американский чиновник, Израиль проинформировал Вашингтон о своём решении.

«Мы не знаем, по какой причине и насколько это могло быть приближено к реальной атаке», — уточнил он.

Ранее заместитель главы МИД Ирана Али Багери Кани заявил, что Тегеран ответит в течение нескольких секунд в случае атаки Израиля.

Американские официальные лица ожидают, что военный ответ Израиля, скорее всего, будет включать удары по иранским военным и поддерживаемым Тегераном силам за пределами Ирана.