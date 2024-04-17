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Американский конгресс обвинил КНР в причастности к опиоидной эпидемии в США

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Американский конгресс в своём докладе обвинил Китай в прямой причастности к опиоидной эпидемии в Соединённых Штатах.
Американский конгресс обвинил КНР в причастности к опиоидной эпидемии в США
  • AP
  • © Mariam Zuhaib

Об этом говорится в докладе конгресса «Роль Коммунистической партии Китая (КПК) в фентаниловом кризисе».

«КНР напрямую субсидирует производство и экспорт запрещённого фентанила и других синтетических наркотиков за счёт налоговых льгот», — утверждают американские конгрессмены.

Кроме того, авторы доклада обвинили Пекин в оказании помощи китайским компаниям, которые якобы занимаются торговлей фентанилом и необходимыми для его производства прекурсорами.

Ранее стало известно, что в ходе встречи президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина в ноябре прошлого года был достигнут ряд договорённостей, среди которых также значится противодействие распространению наркотиков.

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