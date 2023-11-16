Bloomberg: заявление Байдена о Си Цзиньпине может подорвать успехи переговоров
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- © Doug Mills/The New York Times
Как отмечает Bloomberg, слова Байдена «бросили тень» на встречу, которую лидеры обеих стран охарактеризовали как «самую продуктивную на сегодняшний день».
Агентство отмечает, что в ходе этой встречи был достигнут ряд договорённостей, среди которых противодействие распространению наркотиков, возобновление военных контактов между США и КНР, а также установление взаимопонимания, подразумевающего возможность лидеров каждой из стран напрямую связываться друг с другом.
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала ошибочным и безответственным заявление американского лидера Джо Байдена о том, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором.