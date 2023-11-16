Bloomberg: заявление Байдена о Си Цзиньпине может подорвать успехи переговоров

Заявление президента США Джо Байдена о том, что он до сих пор считает председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина диктатором, может подорвать успехи, достигнутые в ходе переговоров в Сан-Франциско.

Как отмечает Bloomberg, слова Байдена «бросили тень» на встречу, которую лидеры обеих стран охарактеризовали как «самую продуктивную на сегодняшний день».

Агентство отмечает, что в ходе этой встречи был достигнут ряд договорённостей, среди которых противодействие распространению наркотиков, возобновление военных контактов между США и КНР, а также установление взаимопонимания, подразумевающего возможность лидеров каждой из стран напрямую связываться друг с другом.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала ошибочным и безответственным заявление американского лидера Джо Байдена о том, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором.