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Bloomberg: заявление Байдена о Си Цзиньпине может подорвать успехи переговоров

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Заявление президента США Джо Байдена о том, что он до сих пор считает председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина диктатором, может подорвать успехи, достигнутые в ходе переговоров в Сан-Франциско.
Bloomberg: заявление Байдена о Си Цзиньпине может подорвать успехи переговоров
  • Gettyimages.ru
  • © Doug Mills/The New York Times

Как отмечает Bloomberg, слова Байдена «бросили тень» на встречу, которую лидеры обеих стран охарактеризовали как «самую продуктивную на сегодняшний день».

Агентство отмечает, что в ходе этой встречи был достигнут ряд договорённостей, среди которых противодействие распространению наркотиков, возобновление военных контактов между США и КНР, а также установление взаимопонимания, подразумевающего возможность лидеров каждой из стран напрямую связываться друг с другом.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала ошибочным и безответственным заявление американского лидера Джо Байдена о том, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором.

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