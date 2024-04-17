Краснов провёл встречу с председателем Верховного народного суда Кубы

Генпрокурор России Игорь Краснов провёл встречу с председателем Верховного народного суда Республики Куба Рубеном Ремихио Ферро.

Краснов отметил высокий уровень российско-кубинского сотрудничества в правовой сфере.

Он обратил внимание на то, что по многим категориям преступлений, таким как терроризм, экстремизм и их финансирование, отмывание преступных доходов, незаконный оборот наркотиков, в том числе с использованием виртуальных активов, в России сложилась устойчивая судебно-следственная практика, которой российская сторона готова делиться.

Также Краснов выразил заинтересованность в обмене мнениями по актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес, включая правозащитную сферу и противодействие преступности.

Ранее сообщалось, что в рамках визита в Латинскую Америку Краснов провёл встречу с руководителем Главного контрольного управления Республики Куба Гладис Марией Бехерано Портелой.