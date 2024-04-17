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Yle: США разозлили жителей финского Ивало отправкой военных без разрешения

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США и Финляндия не согласовали решение об отправке американских военных в город Ивало с местными жителями, чем вызвали их недовольство.
Yle: США разозлили жителей финского Ивало отправкой военных без разрешения
  • Gettyimages.ru
  • © Im Yeongsik

Об этом пишет Yle.

«Саамский парламент критикует правительство Финляндии за то, что с саамами не обсудили соглашение... о сотрудничестве в области обороны между Финляндией и США и вступление в НАТО», — говорится в статье.

Отмечается, что в результате соглашения американские военные смогут пользоваться постом пограничной службы Ивало.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко прокомментировал планы Финляндии разместить у себя штаб сухопутных войск НАТО.

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