Yle: США разозлили жителей финского Ивало отправкой военных без разрешения
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Об этом пишет Yle.
«Саамский парламент критикует правительство Финляндии за то, что с саамами не обсудили соглашение... о сотрудничестве в области обороны между Финляндией и США и вступление в НАТО», — говорится в статье.
Отмечается, что в результате соглашения американские военные смогут пользоваться постом пограничной службы Ивало.
Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко прокомментировал планы Финляндии разместить у себя штаб сухопутных войск НАТО.