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Грушко прокомментировал планы Финляндии разместить у себя штаб НАТО

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Заместитель главы МИД России Александр Грушко прокомментировал планы Финляндии разместить у себя штаб сухопутных войск НАТО.
Грушко прокомментировал планы Финляндии разместить у себя штаб НАТО
  • Gettyimages.ru

По его словам, российская сторона будет реагировать соразмерно тем угрозам, которые исходят от Швеции и Финляндии.

«Что касается Российской Федерации, то, как неоднократно об этом заявлял президент России, наша реакция будет соразмерной тем угрозам, которые могут исходить с территории этих двух стран... Разумеется, способы надёжного обеспечения нашей безопасности, обороноспособности будем продвигать», — приводит слова Грушко ТАСС.

Ранее в НАТО допустили скорое принятие решения о размещении штаба СВ в Финляндии.

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