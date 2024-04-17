RT в Telegram
Подпишись

Посол России в США Антонов раскритиковал размещение ракет на Филиппинах

Короткая ссылка
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что размещение Пентагоном ракет средней дальности на Филиппинах станет чёрным днём для международной безопасности.
Посол России в США Антонов раскритиковал размещение ракет на Филиппинах
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Слова посла опубликовал Telegram-канал российского диппредставительства.

Антонов призвал США «не открывать ящик Пандоры» и предпринять все необходимые шаги ради обеспечения «глобальной стабильности и предсказуемости».

«В противном случае вся ответственность за новый всплеск напряжённости в мире ляжет на Вашингтон», — подчеркнул дипломат.

Ранее в Пентагоне заявили о планах нарастить поддержку модернизации Вооружённых сил Филиппин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить