Посол России в США Антонов раскритиковал размещение ракет на Филиппинах

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что размещение Пентагоном ракет средней дальности на Филиппинах станет чёрным днём для международной безопасности.

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Слова посла опубликовал Telegram-канал российского диппредставительства. Антонов призвал США «не открывать ящик Пандоры» и предпринять все необходимые шаги ради обеспечения «глобальной стабильности и предсказуемости». «В противном случае вся ответственность за новый всплеск напряжённости в мире ляжет на Вашингтон», — подчеркнул дипломат. Ранее в Пентагоне заявили о планах нарастить поддержку модернизации Вооружённых сил Филиппин.