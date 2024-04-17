Посол России в США Антонов раскритиковал размещение ракет на Филиппинах
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Слова посла опубликовал Telegram-канал российского диппредставительства.
Антонов призвал США «не открывать ящик Пандоры» и предпринять все необходимые шаги ради обеспечения «глобальной стабильности и предсказуемости».
«В противном случае вся ответственность за новый всплеск напряжённости в мире ляжет на Вашингтон», — подчеркнул дипломат.
Ранее в Пентагоне заявили о планах нарастить поддержку модернизации Вооружённых сил Филиппин.