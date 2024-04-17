Agerpres: F-16 прибыли на румынскую базу для обучения украинских пилотов
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Об этом пишет агентство Agerpres.
На церемонии по случаю прибытия самолётов присутствовали министр Национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр и его коллега из Нидерландов Кайса Оллонгрен. Были проведены демонстрационные полёты.
Представитель Румынии заверил, что власти республики считают созданный на территории авиабазы Европейский центр подготовки пилотов для истребителей F-16 важнейшим элементом обеспечения безопасности на континенте.
Ранее стало известно, что Греция собирается передать Украине 32 истребителя F-16.