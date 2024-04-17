Столтенберг: у стран НАТО достаточно систем ПВО для передачи ВСУ
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Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг.
«Реальность такова, что у нас есть доступные системы, и их достаточно, чтобы поставлять намного больше Украине, когда речь идёт о системах ПВО и батареях Patriot», — цитирует его ТАСС.
Ранее Столтенберг выразил уверенность, что, выбирая между помощью украинским вооружённым силам и собственным вооружением, союзники по НАТО должны выбирать Украину.