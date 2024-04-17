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Столтенберг: у стран НАТО достаточно систем ПВО для передачи ВСУ

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Страны — члены НАТО располагают достаточным количеством систем ПВО, которые можно было бы передать Украине.
Столтенберг: у стран НАТО достаточно систем ПВО для передачи ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © Omar Havana

Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Реальность такова, что у нас есть доступные системы, и их достаточно, чтобы поставлять намного больше Украине, когда речь идёт о системах ПВО и батареях Patriot», — цитирует его ТАСС.

Ранее Столтенберг выразил уверенность, что, выбирая между помощью украинским вооружённым силам и собственным вооружением, союзники по НАТО должны выбирать Украину.

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