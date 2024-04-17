Минэкономразвития запросило генконсульство помочь туристам в аэропорту Дубая

Минэкономразвития обратилось к Генконсульству России в Дубае для получения информации о мерах помощи, оказываемых находящимся в аэропорту россиянам.

Отмечается, что имеются в виду самостоятельные туристы, которые путешествуют не по путёвке.

«Речь идёт о тех туристах, которые на данный момент находятся в аэропорту эмирата и не могут вернуться в страну. В частности, обращено внимание на необходимость предоставления питания и воды таким туристам», — сообщили в ведомстве ТАСС.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сообщил, что около 5 тыс. россиян ожидают возобновления авиасообщения России с ОАЭ.

Проливные дожди, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог.