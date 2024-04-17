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Количество погибших в Газе с начала эскалации составило почти 34 тысячи

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С момента начала проведения военной операции Израиля в секторе Газа количество погибших возросло до 33 899.
Количество погибших в Газе с начала эскалации составило почти 34 тысячи
  • AP
  • © Fatima Shbair

Об этом сообщает Минздрав анклава.

«Число погибших в результате израильской агрессии возросло до 33 899, 76 664 получили ранения», — заявило ведомство в Telegram.

Уточняется, что за минувшие сутки в Газе погибли 56 человек, 89 были ранены. Ведение статистики осложняется тем, что тела некоторых погибших находятся под завалами.

Ранее официальный представитель палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что поддержка, оказываемая США и странами Запада военной операции Израиля в секторе Газа, — это фактор расширения конфликта на Ближнем Востоке.

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