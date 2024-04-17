Дуров отказался от идеи вести бизнес в США после нападения на него в Сан-Франциско
«Это единственная страна, где на меня напали на улице!», — сказал он.
По словам Дурова, однажды, когда он возвращался вечером в отель в Сан-Франциско, к нему подошли «три крупных парня» и попытались вырвать смартфон из рук.
«Началась потасовка, было даже немного крови, но я смог убежать», — отметил сооснователь Telegram.
Также Дуров рассказал, что Telegram угрожали представители обеих главных политических партий США.
Кроме того, он сообщил о чрезмерном внимании со стороны ФБР в США.