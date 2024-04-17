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Дуров отказался от идеи вести бизнес в США после нападения на него в Сан-Франциско

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Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что отказался от идеи открывать офис Telegram в Сан-Франциско и вообще вести бизнес в США после нападения на него в этом городе.

«Это единственная страна, где на меня напали на улице!», — сказал он.

По словам Дурова, однажды, когда он возвращался вечером в отель в Сан-Франциско, к нему подошли «три крупных парня» и попытались вырвать смартфон из рук.

«Началась потасовка, было даже немного крови, но я смог убежать», — отметил сооснователь Telegram.

Также Дуров рассказал, что Telegram угрожали представители обеих главных политических партий США.

Кроме того, он сообщил о чрезмерном внимании со стороны ФБР в США.

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