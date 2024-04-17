Дуров: Telegram угрожали представители обеих главных политических партий США

Telegram после штурма Капитолия 6 января 2021 года получал угрозы от представителей как Демократической, так и Республиканской партии США.

Об этом заявил сооснователь мессенджера Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По его словам, первым он получил письмо от демократов, в котором требовалось предоставить все данные касательно этих беспорядков. При этом отмечалось, что неподчинение запросу «станет нарушением Конституции США».

Позже, как подчеркнул Дуров, он получил письмо от представителей республиканской партии, в котором говорилось, что если он выдаст данные демократам, то «нарушит Конституцию США».

«Таким образом, мы получили два письма, из которых следовало: что бы мы ни сделали, это станет нарушением Конституции США», — резюмировал Дуров.

Ранее он сообщил о чрезмерном внимании со стороны ФБР в США.

Кроме того, Дуров заявил, что Apple и Google оказывают большое давление на Telegram.