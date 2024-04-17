Дуров: Telegram угрожали представители обеих главных политических партий США
Об этом заявил сооснователь мессенджера Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
По его словам, первым он получил письмо от демократов, в котором требовалось предоставить все данные касательно этих беспорядков. При этом отмечалось, что неподчинение запросу «станет нарушением Конституции США».
Позже, как подчеркнул Дуров, он получил письмо от представителей республиканской партии, в котором говорилось, что если он выдаст данные демократам, то «нарушит Конституцию США».
«Таким образом, мы получили два письма, из которых следовало: что бы мы ни сделали, это станет нарушением Конституции США», — резюмировал Дуров.
Ранее он сообщил о чрезмерном внимании со стороны ФБР в США.
Кроме того, Дуров заявил, что Apple и Google оказывают большое давление на Telegram.