Дуров: Apple и Google оказывают большое давление на Telegram

Американские корпорации Apple и Google, а не правительства, оказывают большое давление на работу Telegram.

Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал сооснователь Telegram Павел Дуров.

«Когда дело доходит до свободы слова, эти две платформы могут, по сути, подвергать цензуре всё, что вы можете прочитать на своём смартфоне», — подчеркнул он.

По словам Дурова, эти корпорации «очень ясно дают понять, если мы не будем соблюдать их правила..., они удалят Telegram из магазинов» для скачивания на устройства.

Ранее Дуров заявил, что не верит в безопасность американских платформ.

Кроме того, он сообщил о чрезмерном внимании со стороны ФБР в США.