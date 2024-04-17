RT в Telegram
Подпишись

Дуров: Apple и Google оказывают большое давление на Telegram

Короткая ссылка
Американские корпорации Apple и Google, а не правительства, оказывают большое давление на работу Telegram.

Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал сооснователь Telegram Павел Дуров.

«Когда дело доходит до свободы слова, эти две платформы могут, по сути, подвергать цензуре всё, что вы можете прочитать на своём смартфоне», — подчеркнул он.

По словам Дурова, эти корпорации «очень ясно дают понять, если мы не будем соблюдать их правила..., они удалят Telegram из магазинов» для скачивания на устройства.

Ранее Дуров заявил, что не верит в безопасность американских платформ.

Кроме того, он сообщил о чрезмерном внимании со стороны ФБР в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить