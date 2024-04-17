RT в Telegram
Подпишись

Орбан: лидеры ЕС должны уйти в отставку, так как провалили все ключевые проекты

Короткая ссылка
Премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил руководство Евросоюза в политическом шантаже и заявил, что оно должно уйти в отставку, потому что провалило все ключевые проекты.

По его словам, такие проекты как зелёный переход, политика устойчивости, миграционная, санкционная и провоенная политика «провалились».

«Нынешнее руководство Евросоюза должно уйти, нам необходимы новые лидеры», — цитирует Орбана РИА Новости.

Ранее заместитель главы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила, что Венгрия оказалась в изоляции в ЕС из-за позиции в отношении России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить