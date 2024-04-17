Орбан: лидеры ЕС должны уйти в отставку, так как провалили все ключевые проекты

Премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил руководство Евросоюза в политическом шантаже и заявил, что оно должно уйти в отставку, потому что провалило все ключевые проекты.

По его словам, такие проекты как зелёный переход, политика устойчивости, миграционная, санкционная и провоенная политика «провалились». «Нынешнее руководство Евросоюза должно уйти, нам необходимы новые лидеры», — цитирует Орбана РИА Новости. Ранее заместитель главы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила, что Венгрия оказалась в изоляции в ЕС из-за позиции в отношении России.