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Замглавы ЕК: Венгрия оказалась в изоляции в ЕС из-за позиции в отношении России

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своими «тесными связями» с Россией загнал республику в изоляцию в Европейском союзе.
Замглавы ЕК: Венгрия оказалась в изоляции в ЕС из-за позиции в отношении России
  • Gettyimages.ru
  • © Izzet Keribar

Такую точку зрения высказала заместитель главы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.

«Венгрия находится на самом высоком уровне изоляции… из-за её позиции в отношении России», — цитирует её портал EUobserver.

Юрова обвинила Орбана в ведении «двойной игры» и отметила, что ему следует «вести себя профессионально» и «выступать с нейтральной позицией».

Ранее Орбан заявил, что Венгрия рада тому, что её отношения с Россией основаны на взаимном уважении.

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