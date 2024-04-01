Замглавы ЕК: Венгрия оказалась в изоляции в ЕС из-за позиции в отношении России
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Такую точку зрения высказала заместитель главы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.
«Венгрия находится на самом высоком уровне изоляции… из-за её позиции в отношении России», — цитирует её портал EUobserver.
Юрова обвинила Орбана в ведении «двойной игры» и отметила, что ему следует «вести себя профессионально» и «выступать с нейтральной позицией».
Ранее Орбан заявил, что Венгрия рада тому, что её отношения с Россией основаны на взаимном уважении.