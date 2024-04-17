Ульянов: отозванные с иранских ядерных объектов инспекторы вернулись к работе

Инспекторы МАГАТЭ, временно отозванные с иранских ядерных объектов из-за напряжённости в регионе, вернулись к исполнению обязанностей.

Об этом в своём Telegram-канале написал представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ временно отзывает инспекторов с ядерных объектов в Иране.

Также стало известно, что глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси рассчитывает совершить визит в Тегеран в течение нескольких недель для обсуждения вопроса наличия у Ирана больших объёмов обогащённого урана.