Ульянов: отозванные с иранских ядерных объектов инспекторы вернулись к работе
Об этом в своём Telegram-канале написал представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее сообщалось, что МАГАТЭ временно отзывает инспекторов с ядерных объектов в Иране.
Также стало известно, что глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси рассчитывает совершить визит в Тегеран в течение нескольких недель для обсуждения вопроса наличия у Ирана больших объёмов обогащённого урана.