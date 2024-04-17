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JP: Израиль уже определился, как нанесёт ответный удар по Ирану и его союзникам

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Армия обороны Израиля уже определилась, каким способом отреагирует на атаку Ирана, но всё ещё выбирает срок.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

«Поскольку сроки всё ещё могут поменяться, а также в связи со всеми необходимыми сложными приготовлениями, текущее решение может измениться», — передаёт газета.

Ранее заместитель главы МИД Ирана Али Багери Кани заявил, что Тегеран ответит в течение нескольких секунд в случае атаки Израиля.

Американские официальные лица ожидают, что военный ответ Израиля, скорее всего, будет включать удары по иранским военным и поддерживаемым Тегераном силам за пределами Ирана.

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