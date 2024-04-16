Захарова: СБ должен был осудить атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске

Совет Безопасности ООН должен был осудить атаку Израиля на генконсульство Ирана в Дамаске, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Совет Безопасности был обязан осудить», — цитирует её ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с иранским лидером Ибрагимом Раиси, в ходе которого главы государств обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке.