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Захарова: СБ должен был осудить атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске

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Совет Безопасности ООН должен был осудить атаку Израиля на генконсульство Ирана в Дамаске, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Совет Безопасности был обязан осудить», — цитирует её ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с иранским лидером Ибрагимом Раиси, в ходе которого главы государств обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке.

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