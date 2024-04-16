Боррель объявил о начале подготовки к расширению санкций против Ирана

Внешнеполитическая служба Европейского союза приступает к работе над расширением санкций против Ирана. Как сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, это связано с якобы оказанием Тегераном военной помощи России.

Выступая на пресс-конференции по итогам посвящённой ситуации на Ближнем Востоке видеоконференции глав МИД 27 стран ЕС, Боррель отметил, что некоторые участники сообщества выступили за расширение рестрикций против Ирана.

«Я попрошу дипломатическую службу начать работу над расширением санкций», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в Министерстве иностранных дел Ирана назвали сказками заявления о якобы отправке оружия в Россию.