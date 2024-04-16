RT в Telegram
Подпишись

Боррель объявил о начале подготовки к расширению санкций против Ирана

Короткая ссылка
Внешнеполитическая служба Европейского союза приступает к работе над расширением санкций против Ирана. Как сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, это связано с якобы оказанием Тегераном военной помощи России.
Боррель объявил о начале подготовки к расширению санкций против Ирана
  • AP
  • © Omar Havana

Выступая на пресс-конференции по итогам посвящённой ситуации на Ближнем Востоке видеоконференции глав МИД 27 стран ЕС, Боррель отметил, что некоторые участники сообщества выступили за расширение рестрикций против Ирана.

«Я попрошу дипломатическую службу начать работу над расширением санкций», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в Министерстве иностранных дел Ирана назвали сказками заявления о якобы отправке оружия в Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить