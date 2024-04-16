Боррель объявил о начале подготовки к расширению санкций против Ирана
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Выступая на пресс-конференции по итогам посвящённой ситуации на Ближнем Востоке видеоконференции глав МИД 27 стран ЕС, Боррель отметил, что некоторые участники сообщества выступили за расширение рестрикций против Ирана.
«Я попрошу дипломатическую службу начать работу над расширением санкций», — приводит его слова ТАСС.
Ранее в Министерстве иностранных дел Ирана назвали сказками заявления о якобы отправке оружия в Россию.