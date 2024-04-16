Такер Карлсон опубликовал первый пост в своём новом канале в Telegram

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал первый пост в своём новом Telegram-канале, получившем название Tucker Carlson Network.

В сообщении отмечается, что подписчики Telegram-канала смогут получать все последние обновления, а также закулисные новости и эксклюзивный контент от Карлсона.

«Подписавшись на этот канал, вы присоединяетесь к сообществу единомышленников, увлечённых правдой, честностью и честным обсуждением», — говорится в публикации.

Ранее сооснователь мессенджера Павел Дуров сообщил, что дал интервью Карлсону. Он пообещал, что оно выйдет совсем скоро, и призвал ждать анонс в новом Telegram-канале журналиста.