Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону
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По его словам, интервью он дал ещё в феврале, когда общался с ещё одним журналистом либеральных взглядов.
Как отметил Дуров, таким образом он может «оставаться честным по отношению ко всей аудитории и рассказать всем историю Telegram».
«Интервью с Такером выйдет совсем скоро. Оно будет в видеоформате, что для меня большая редкость — так что обязательно посмотрите», — указал он.
Также Дуров добавил, что американский журналист решил завести канал в Telegram и призвал ждать там анонса интервью.
Ранее Карлсон заявил, что Владимир Зеленский проигнорировал его просьбы об интервью.