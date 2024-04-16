Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону

Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По его словам, интервью он дал ещё в феврале, когда общался с ещё одним журналистом либеральных взглядов.

Как отметил Дуров, таким образом он может «оставаться честным по отношению ко всей аудитории и рассказать всем историю Telegram».

«Интервью с Такером выйдет совсем скоро. Оно будет в видеоформате, что для меня большая редкость — так что обязательно посмотрите», — указал он.

Также Дуров добавил, что американский журналист решил завести канал в Telegram и призвал ждать там анонса интервью.

Ранее Карлсон заявил, что Владимир Зеленский проигнорировал его просьбы об интервью.