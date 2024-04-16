МИД России: иранская сторона обещала не препятствовать возвращению моряка

Иранская сторона информировала об отсутствии претензий к российскому моряку Тимофею Колчанову, находящемуся на задержанном коммерческом судне MSC Aries, обещала не препятствовать его возвращению в Россию.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Иранская сторона информировала об отсутствии претензий к росморяку, пообещала в ближайшее время обеспечить консульский доступ к нему, а также в случае наличия у него такого желания не препятствовать возвращению на родину», — говорится в сообщении.

Ранее в российском посольстве сообщили, что Иран обеспечит российским дипломатам доступ к россиянину, который находится на захваченном судне Aries.