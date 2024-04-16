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МИД России: иранская сторона обещала не препятствовать возвращению моряка

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Иранская сторона информировала об отсутствии претензий к российскому моряку Тимофею Колчанову, находящемуся на задержанном коммерческом судне MSC Aries, обещала не препятствовать его возвращению в Россию.
МИД России: иранская сторона обещала не препятствовать возвращению моряка
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Иранская сторона информировала об отсутствии претензий к росморяку, пообещала в ближайшее время обеспечить консульский доступ к нему, а также в случае наличия у него такого желания не препятствовать возвращению на родину», — говорится в сообщении.

Ранее в российском посольстве сообщили, что Иран обеспечит российским дипломатам доступ к россиянину, который находится на захваченном судне Aries.

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