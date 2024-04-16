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Посол Ирана в России рассчитывает на участие Раиси в саммите БРИКС в Казани

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Президент Ирана Ибрагим Раиси может принять участие в саммите БРИКС, который пройдёт в Казани. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
Посол Ирана в России рассчитывает на участие Раиси в саммите БРИКС в Казани
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

По его словам, прозвучавшим во время сессии Национального нефтегазового форума, участие в мероприятии, которое состоится в октябре, уже включено в рабочую программу Раиси.

«Я думаю, что иранский президент примет участие, это уже включено в рабочую программу иранского президента», — приводит слова Джалали ТАСС.

Ранее посол Ирана в России заявил о готовности Тегерана обороняться в случае атаки со стороны Израиля.

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