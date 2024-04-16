Посол Ирана в России рассчитывает на участие Раиси в саммите БРИКС в Казани
- Gettyimages.ru
- © Anadolu
По его словам, прозвучавшим во время сессии Национального нефтегазового форума, участие в мероприятии, которое состоится в октябре, уже включено в рабочую программу Раиси.
«Я думаю, что иранский президент примет участие, это уже включено в рабочую программу иранского президента», — приводит слова Джалали ТАСС.
Ранее посол Ирана в России заявил о готовности Тегерана обороняться в случае атаки со стороны Израиля.