Посол Ирана в России рассчитывает на участие Раиси в саммите БРИКС в Казани

Президент Ирана Ибрагим Раиси может принять участие в саммите БРИКС, который пройдёт в Казани. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

По его словам, прозвучавшим во время сессии Национального нефтегазового форума, участие в мероприятии, которое состоится в октябре, уже включено в рабочую программу Раиси.

«Я думаю, что иранский президент примет участие, это уже включено в рабочую программу иранского президента», — приводит слова Джалали ТАСС.

Ранее посол Ирана в России заявил о готовности Тегерана обороняться в случае атаки со стороны Израиля.