«Норникель»: санкции Запада на металлы из России усугубят ценовую неустойчивость
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«Норникель» сожалеет о принятом решении, поскольку оно усугубит ценовую неустойчивость, повысит неопределённость в цепочке поставок и спровоцирует рост конечной цены», — цитирует его ТАСС.
По словам представителя компании, это также повысит риск сбоев в работе рынка из-за снижения ликвидности металлов.
Ранее США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения.
Впоследствии цены на никель и алюминий выросли на фоне новых антироссийских санкций.