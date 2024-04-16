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«Норникель»: санкции Запада на металлы из России усугубят ценовую неустойчивость

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Новые санкции США и Великобритании против российских алюминия, никеля и меди усугубят ценовую неустойчивость и спровоцируют рост стоимости для потребителей, заявил представитель «Норникеля».
«Норникель»: санкции Запада на металлы из России усугубят ценовую неустойчивость
  • Gettyimages.ru

«Норникель» сожалеет о принятом решении, поскольку оно усугубит ценовую неустойчивость, повысит неопределённость в цепочке поставок и спровоцирует рост конечной цены», — цитирует его ТАСС.

По словам представителя компании, это также повысит риск сбоев в работе рынка из-за снижения ликвидности металлов.

Ранее США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения.

Впоследствии цены на никель и алюминий выросли на фоне новых антироссийских санкций.

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