МИД: посольство России в Иране учитывает все риски в случае эскалации
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Об этом Руденко сказал, отвечая на вопрос ТАСС о необходимости дополнительных мер для защиты диппредставительства в Тегеране.
Ранее представитель парламентской комиссии по национальной безопасности Ирана Аболфазл Амуи заявил, что Тегеран готов применить до этого не используемое оружие в случае удара Израиля.
Советник-посланник посольства Ирана в России Хусейн Малики также сказал о готовности исламской республики обороняться в случае атаки со стороны Израиля.