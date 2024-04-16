RT в Telegram
Подпишись

МИД: посольство России в Иране учитывает все риски в случае эскалации

Короткая ссылка
Заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что российские дипломаты в Тегеране учитывают риски безопасности из-за возможных ударов со стороны Израиля.
МИД: посольство России в Иране учитывает все риски в случае эскалации
  • globallookpress.com
  • © Alexey Belkin/Business Online

Об этом Руденко сказал, отвечая на вопрос ТАСС о необходимости дополнительных мер для защиты диппредставительства в Тегеране.

Ранее представитель парламентской комиссии по национальной безопасности Ирана Аболфазл Амуи заявил, что Тегеран готов применить до этого не используемое оружие в случае удара Израиля.

Советник-посланник посольства Ирана в России Хусейн Малики также сказал о готовности исламской республики обороняться в случае атаки со стороны Израиля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить