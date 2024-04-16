RT в Telegram
Подпишись

МИД Японии: страна сохранит долю в проектах по разработке нефти и газа в России

Короткая ссылка
Япония намерена сохранять долю в проектах по разработке нефти и газа в России, таких как таких как «Сахалин-1» и «Сахалин-2», потому что считает их важными для энергетической безопасности.

Об этом говорится в ежегодном докладе МИД страны «Синяя книга по дипломатии», передаёт РИА Новости.

При этом отмечается, что в области энергетики Токио будет отказываться от российских угля и нефти.

Как заявили в ведомстве, уход будет рассчитан на несколько этапов, чтобы минимизировать негативное влияние на людей и предпринимательство.

Ранее Япония ввела запрет на экспорт в Россию 164 категорий товаров.

Также сообщалось, что США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить