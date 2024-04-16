МИД Японии: страна сохранит долю в проектах по разработке нефти и газа в России
Об этом говорится в ежегодном докладе МИД страны «Синяя книга по дипломатии», передаёт РИА Новости.
При этом отмечается, что в области энергетики Токио будет отказываться от российских угля и нефти.
Как заявили в ведомстве, уход будет рассчитан на несколько этапов, чтобы минимизировать негативное влияние на людей и предпринимательство.
Ранее Япония ввела запрет на экспорт в Россию 164 категорий товаров.
Также сообщалось, что США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения.