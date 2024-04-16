Гросси: МАГАТЭ не будет скрывать информацию о причастности к обстрелам ЗАЭС

МАГАТЭ не планирует скрывать сведения о чьей-либо причастности к обстрелам Запорожской АЭС, но сообщает о чём-либо, только когда есть свидетельства.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

«МАГАТЭ не будет скрывать что-либо. Когда мы видим что-то, когда есть свидетельства чего-то, у нас нет проблем с тем, чтобы сообщить об этом», — сказал он.

Ранее Гросси заявил, что назвать виновных в атаках на ЗАЭС невозможно.

Также сообщалось, что МАГАТЭ намерено предложить России и Украине провести оценку технического состояния ЗАЭС.

Кроме того, глава МАГАТЭ заявил, что планирует посетить Россию и Украину в ближайшее время.