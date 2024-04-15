Опрос: 59% граждан Чехии считают, что страна приняла слишком много беженцев
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса населения, который провёл Центр по изучению общественного мнения в период с 26 января по 11 марта 2024 года.
По мнению 59% граждан, в Чехию приехало больше беженцев с Украины, чем страна способна принять. За предоставление украинцам возможности постоянно проживать на территории Чехии высказались 11% респондентов.
Также 60% опрошенных высказались за то, чтобы граждане Украины получили временную защиту на период проведения СВО с последующим возвращением на родину.
Ранее стало известно о том, что Польша и Германия изучают сокращение мер поддержки беженцев с Украины.