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Опрос: 59% граждан Чехии считают, что страна приняла слишком много беженцев

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Большая часть населения Чехии считает, что республика приняла слишком много беженцев с Украины.
Опрос: 59% граждан Чехии считают, что страна приняла слишком много беженцев
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса населения, который провёл Центр по изучению общественного мнения в период с 26 января по 11 марта 2024 года.

По мнению 59% граждан, в Чехию приехало больше беженцев с Украины, чем страна способна принять. За предоставление украинцам возможности постоянно проживать на территории Чехии высказались 11% респондентов.

Также 60% опрошенных высказались за то, чтобы граждане Украины получили временную защиту на период проведения СВО с последующим возвращением на родину.  

Ранее стало известно о том, что Польша и Германия изучают сокращение мер поддержки беженцев с Украины.

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