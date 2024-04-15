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ERR: Эстония несколько месяцев не может найти замену ЗРК NASAMS

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Министерство обороны Эстонии несколько месяцев не может найти замену зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) NASAMS, которую в конце 2023 года с территории Прибалтики забрала Испания.
ERR: Эстония несколько месяцев не может найти замену ЗРК NASAMS
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Эстонское национальное телерадиовещание (ERR), ссылаясь на главу отдела НАТО и Евросоюза в Минобороны страны Калле Кирсса.

Таллин хочет, чтобы союзники из Североатлантического альянса разместили у них свои системы ПВО. Особенно Эстония заинтересована в системе ПВО Patriot.

В апреле 2023 года Мадрид направил Таллину свои ЗРК NASAMS на четыре месяца. Затем срок ротации продлили до декабря 2023 года. После этого Испания вывезла из Эстонии комплексы NASAMS.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила мнение, что сотрудничество с НАТО является основой безопасности республики.

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