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Каллас: сотрудничество с НАТО является основой безопасности Эстонии

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила мнение, что сотрудничество с НАТО является основой безопасности республики.

«Сотрудничество с НАТО является основой безопасности Эстонии, а присутствие НАТО в странах Балтии и во всём Северном регионе даёт нам уверенность в том, что мы сможем сохранить чувство безопасности как в мирное время, так и во времена кризиса», — цитирует её РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву назвал бессмысленным шагом вступление в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии.

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