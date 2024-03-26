Каллас: сотрудничество с НАТО является основой безопасности Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила мнение, что сотрудничество с НАТО является основой безопасности республики.

«Сотрудничество с НАТО является основой безопасности Эстонии, а присутствие НАТО в странах Балтии и во всём Северном регионе даёт нам уверенность в том, что мы сможем сохранить чувство безопасности как в мирное время, так и во времена кризиса», — цитирует её РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву назвал бессмысленным шагом вступление в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии.