RT в Telegram
Подпишись

Минфин: сумма замороженных в Германии активов России составляет около €3,9 млрд

Короткая ссылка
В настоящее время сумма замороженных в Германии российских активов оценивается в размере около €3,9 млрд.
Минфин: сумма замороженных в Германии активов России составляет около €3,9 млрд
  • РИА Новости

Об этом информирует РБК со ссылкой на данные Министерства финансов Германии.

«Сумма замороженных российских активов в ФРГ на сегодняшний день составляет около €3,9 млрд», — говорится в публикации. 

Уточняется, что эта сумма состоит не только из активов Банка России, но также из капитала российских физических и юридических лиц, подпавших под западные санкции.

Ранее обозреватель газеты The New York Times Кристофер Колдуэлл заявил, что похищение суверенных российских активов серьёзно навредит США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить