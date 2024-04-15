Минфин: сумма замороженных в Германии активов России составляет около €3,9 млрд
- РИА Новости
Об этом информирует РБК со ссылкой на данные Министерства финансов Германии.
«Сумма замороженных российских активов в ФРГ на сегодняшний день составляет около €3,9 млрд», — говорится в публикации.
Уточняется, что эта сумма состоит не только из активов Банка России, но также из капитала российских физических и юридических лиц, подпавших под западные санкции.
Ранее обозреватель газеты The New York Times Кристофер Колдуэлл заявил, что похищение суверенных российских активов серьёзно навредит США.