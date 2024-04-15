Краснов: представители финразведки Алжира приглашены в Москву для обмена опытом

Сотрудники финансовой разведки Алжира в этом году приглашены в Москву для обмена опытом на базе учебно-методического центра Росфинмониторинга.

Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

В понедельник, 15 апреля, Краснов прибыл с рабочим визитом в Алжир.

Генпрокурор отметил, что в проработке компетентных органов двух государств находится вопрос о возобновлении работы Российского центра науки и культуры в Алжире.

По итогам встречи Краснов пригласил министра юстиции, хранителя печатей Алжирской Народной Демократической Республики Абдеррашида Таби принять участие в Международном Петербургском экономическом форуме, который пройдёт в июне.