Краснов: представители финразведки Алжира приглашены в Москву для обмена опытом
- РИА Новости
Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.
В понедельник, 15 апреля, Краснов прибыл с рабочим визитом в Алжир.
Генпрокурор отметил, что в проработке компетентных органов двух государств находится вопрос о возобновлении работы Российского центра науки и культуры в Алжире.
По итогам встречи Краснов пригласил министра юстиции, хранителя печатей Алжирской Народной Демократической Республики Абдеррашида Таби принять участие в Международном Петербургском экономическом форуме, который пройдёт в июне.