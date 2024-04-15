RT в Telegram
Подпишись

Краснов: представители финразведки Алжира приглашены в Москву для обмена опытом

Короткая ссылка
Сотрудники финансовой разведки Алжира в этом году приглашены в Москву для обмена опытом на базе учебно-методического центра Росфинмониторинга.
Краснов: представители финразведки Алжира приглашены в Москву для обмена опытом
  • РИА Новости

Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

В понедельник, 15 апреля, Краснов прибыл с рабочим визитом в Алжир.

Генпрокурор отметил, что в проработке компетентных органов двух государств находится вопрос о возобновлении работы Российского центра науки и культуры в Алжире.

По итогам встречи Краснов пригласил министра юстиции, хранителя печатей Алжирской Народной Демократической Республики Абдеррашида Таби принять участие в Международном Петербургском экономическом форуме, который пройдёт в июне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить