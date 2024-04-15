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Axios: в конгрессе США 15 апреля обсудят санкции против Ирана

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Палата представителей конгресса США 15 апреля намерена обсудить санкции в отношении Ирана.
Axios: в конгрессе США 15 апреля обсудят санкции против Ирана
  • AP

Об этом пишет портал Axios со ссылкой на документы.

Американская сторона может потребовать «полного соблюдения» уже действующих в отношении Ирана ограничений. 

Палата представителей рассматривает вариант введения рестрикций в отношении «иранского импорта» и операций между финансовыми учреждениями Ирана и США. Кроме этого, ограничения могут затронуть китайские компании, приобретающие нефть у Тегерана.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не допустит эскалации после ударов Ирана по Израилю.

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