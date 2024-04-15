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Макрон заявил о намерении не допустить эскалации после атаки Ирана на Израиль

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не допустит эскалации после ударов Ирана по Израилю.
Макрон заявил о намерении не допустить эскалации после атаки Ирана на Израиль
  • РИА Новости

Об этом политик сказал в эфире каналов RMC и BFMTV.

«Мы все этого боимся», — отметил Макрон, говоря о возможном конфликте в регионе.

Французский лидер также сказал, что его страна поддерживала Израиль при американской координации вместе с британцами во время атаки Ирана. Политик пояснил, что у Франции есть военное присутствие в Иордании — её контингент занимался перехватами во время иранских ударов.

Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон выразил надежду, что Израиль не станет бить по Ирану.

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