Песков назвал санкции против алюминия, меди и никеля обоюдоострым оружием
- РИА Новости
«Мы считаем их абсолютно незаконными. И считаем, что эти санкции в любом случае — обоюдоострое оружие. И они будут абсолютно так же бить по интересам тех, кто эти санкции вводит», — цитирует его РИА Новости.
Песков указал на дестабилизацию цен на рынке в указанном сегменте.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Лондонской биржи металлов (LME), алюминий подорожал на 9,4%, никель — на 8,8%.
Ранее США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения.