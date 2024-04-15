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Песков назвал санкции против алюминия, меди и никеля обоюдоострым оружием

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К запрету на ввоз алюминия, меди и никеля из России в Кремле относятся так же, как к остальным ограничениям, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков назвал санкции против алюминия, меди и никеля обоюдоострым оружием
  • РИА Новости

«Мы считаем их абсолютно незаконными. И считаем, что эти санкции в любом случае — обоюдоострое оружие. И они будут абсолютно так же бить по интересам тех, кто эти санкции вводит», — цитирует его РИА Новости.

Песков указал на дестабилизацию цен на рынке в указанном сегменте.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Лондонской биржи металлов (LME), алюминий подорожал на 9,4%, никель — на 8,8%.

Ранее США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения.

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